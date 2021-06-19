В расстреле прохожих и водителей в Аризоне обвиняют подростка

Полиция Феникса, где 17 июня водитель устроил стрельбу из машины по прохожим, обнародовала объяснения задержанного по поводу вооруженного нападения. Об этом сообщает Associated Press.

Напомним, в четверг в пригородах Феникса один человек был убит и 12 получили ранения в результате стрельбы, которую не менее восьми раз открывал в разных районах водитель на белом внедорожнике. Возраст раненых составляет от 19 до 56 лет.

Полиция задержала подозреваемого, но его личность и мотивы стали известны только через день. В преступлении подозревается 19-летний Ашин Трикарико. Подросток сообщил полицейским: ему казалось, будто прохожие его преследовали.

"Ашин думал, что каждый человек, мимо которого он проезжал, направлял на него пистолет", – передали журналистам слова задержанного полицейские.

Установлено, что в тот день Трикарико выехал из дома в городе Сюрпрайз с полуавтоматической винтовкой AR-15. Позже он купил четыре коробки боеприпасов и снарядил ими два магазина на 30 патронов.

Потом он полтора часа разъезжал по окрестностям Феникса и стрелял по случайным прохожим и водителям, пока его не задержали.

В некоторых эпизодах задержанный сознался, причастность к другим отрицает. Ашину Трикарико предъявлены обвинения в убийстве первой степени, стрельбе из автомобиля, нападении при отягчающих обстоятельствах и угрозе. Расследование продолжается.