На Кубани перевернулся рейсовый автобус: 14 пострадавших

Четырнадцать человек доставлены в больницу после ДТП на Кубани. Среди пострадавших – трое несовершеннолетних.

На трассе в Славянском районе столкнулись два легковых автомобиля и рейсовый автобус ПАЗ, в котором находились 32 человека. Автобус съехал в кювет и перевернулся, передает телеканал "Россия 24".

Пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу Славянска. На месте аварии работает оперативная группа МЧС. К ликвидации последствий привлечены 30 человек. Задействовано 10 единиц специальной техники. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.