СК начал проверку по факту ДТП с 14 пострадавшими на Кубани

По факту аварии с пассажирским автобусом в Славянском районе Кубани начата проверка. Об этом сообщает ГТРК "Кубань", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Напомним, ДТП произошло утром 19 июня на трассе Славянск-на-Кубани – Петровская – Целинный – Ачуево. В результате столкновения автобуса и двух легковых автомобилей пострадали 14 человек, трое из них – несовершеннолетние. Одну женщину госпитализировали.

В настоящий момент следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.