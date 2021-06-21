Число пострадавших в ДТП с детскими автобусами выросло до 16

Пятнадцать детей и взрослый пострадали в результате аварии, произошедшей в Краснодарском крае утром в понедельник, 21 июня, такие данные приводит "Интерфакс", со ссылкой на МВД России.

По последней информации, на трассе Джубга – Сочи в Туапсинском районе столкнулись автобусы Volvo и Man, перевозившие детей, возвращавшихся после отдыха в лагере.

Причиной ДТП мог стать отказ тормозов у одного из транспортных средств. Судя по кадрам с места инцидента, после удара возник пожар.

Как уточняет ТАСС, восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что в момент ЧП в автобусах находились 62 ребенка и четверо взрослых.