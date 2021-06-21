21 июня 2021 15:49

Следком возбудил дело после ДТП с детскими автобусами под Туапсе

Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет Российской Федерации
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Следственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации

Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено Следственным комитетом после ДТП в Краснодарском крае, об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Следкома, проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств ЧП и проверку соблюдения требований безопасности при перевозке детей.

По данным СКР, травмы получили семь несовершеннолетних, ранее МВД приводило сведения, согласно которым в больницу для обследования были доставлены 15 несовершеннолетних и водитель.

Напомним, что утром в понедельник, 21 июня, на трассе Джубга – Сочи неподалеку от поселка Новомихайловский Туапсинского района столкнулись автобусы Volvo и Man, в которых находились 62 школьника, возвращавшихся после отдыха в лагере, и четверо взрослых.

После удара автобус загорелся – с огнем удалось справиться прибывшим пожарным.

По предварительной версии, причиной инцидента мог стать отказ тормозов одного из транспортных средств.

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