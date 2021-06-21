Автобусы с детьми столкнулись под Туапсе

Как минимум девять человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП в Туапсинском районе Краснодарского края, которое произошло утром в понедельник, 21 июня.

Как сообщает "Интерфакс", ссылающийся на собственный источник, столкнулись два автобуса, перевозившие детей. Авария произошла после того, как у одного из транспортных средств отказали тормоза, затем возник пожар.

По последним данным, пострадали восемь детей и водитель, которые были доставлены в больницу. Всего в момент инцидента в автобусах находились 60 несовершеннолетних и четверо взрослых.

Как следует из поступающей информации, дети возвращались после отдыха в лагере "Шахтинский текстильщик".