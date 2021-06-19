ЧП на АЗС: почему взрываются и горят заправки

Жуткий старт оперативным сводкам на этой неделе дало оглушительное ЧП в Новосибирске. Мощной ударной волной в ближайших зданиях выбило стекла, а в небо поднялся гигантский гриб пламени, который был виден почти из любой точки города. Так взлетела на воздух казалось бы небольшая газовая автозаправка.

Десятки человек получили серьезные травмы. И только после ареста директора АЗС выяснилось, что на опасном объекте было множество нарушений. Так кто же виноват в случившемся? И стоит ли теперь водителям объезжать стороной газовые заправки?

Оглушительный хлопок: в небе над Новосибирском растет огромный огненный гриб, как от ядерной бомбы. Многотонные цистерны, которые были наполнены газом, разлетаются по соседним улицам. У десятков пострадавших тяжелые травмы. Лишь чудом обошлось без жертв.

На воздух взлетела газовая автозаправка. Одна из основных версий ЧП – грубое нарушение техники безопасности: якобы газовоз не заземлили при сливе топлива. Суд отправил директора АЗС Романа Гармидера под арест.

Едва осел пепел от пожара, Ростехнадзор, МЧС и прокуратура устроили массовые проверки всех газовых заправок области. Но и после такого во всех смыслах громкого происшествия владельцы АЗС не торопились устранять нарушения и даже спорили с надзорными органами.

- Нет у вас огнетушителей.

- Девушка. Извините, товарищ капитан! Через 20 минут они будут! Мы же не знали, что вы приедете, они едут!

На одной из заправок нет не то что огнетушителей – даже лопаты. Песок в случае пожара придется черпать руками. А еще валяются просроченные документы и работают сотрудники, не прошедшие инструктаж. А ведь выполнение этих элементарных требований могло предотвратить разрушительные последствия.

"Ну, возникло возгорание. Но рядом-то стоят два бойца – один с бензовоза, один с объекта, – а лучше 3. И у них оперативные меры, средства, огнетушители перевозные, они тут же подают на это загорание, и даже никакого загорания нет. Не так важно, что возник пожар, а то, что потом произошли взрывы, от которых все беды. Все вроде как понимали. Проблема в том, что все все понимают, но не отдают себе отчета до конца", – говорит эксперт по пожарной безопасности и техническому регулированию, доктор технических наук, профессор Вадим Коробко.

Любопытный момент: после происшествия в Новосибирске выяснилось, что владелец сгоревшей заправки сознательно занизил класс опасности объекта, чтобы не получать специальной лицензии и не подпадать под плановые проверки контролеров. Как пишут СМИ, на АЗС находилось 4 емкости с топливом, а в документах значилась всего одна.

"Безалаберность людей, которые отвечают за безопасность. А если в комплексе брать, проблема не только Новосибирска, а всех регионов. Из-за того, что жесткая конкуренция между крупными и мелкими идет, соответственно, мелкие перед сетевыми проигрывают. Он идет сознательно на нарушение законодательства, чтобы как-то концы с концами свести", – говорит президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта Владимир Матягин.

Отсюда еще одна проблема: старое изношенное оборудование на мелких заправках. Оно разменяло очередной десяток лет, но в любой момент может дать сбой – и хорошо, если рядом не окажется искры.

"По факту приняли – и все хорошо, они соответствуют стандартам. А на деле люди берут бэушные редукторы и цистерны. Берут даже оборудование, которое применялось в советские времена определенными ведомствами. Это были автобазы и так далее", – говорит руководитель общественного движения "Федерация автовладельцев России" Сергей Канаев.

Эксперты заявляют: ЧП на различных АЗС происходят едва ли не каждый месяц. В Интернете то и дело появляются эффектные кадры с огненными столбами. Например, в июне прошлого года в Краснодаре вспыхнул резервуар с газом. Через месяц – в августе 2020-го – в Волгограде загорелась цистерна с топливом.

Разница лишь в последствиях. В Новосибирске баки рванули рядом с жилыми кварталами – отсюда и такое количество пострадавших. Можно ли обычному автовладельцу отличить безопасную заправку от взрывоопасной? Увы, ориентироваться придется только на внешний лоск АЗС и так называемое сарафанное радио. Специалисты рекомендуют также изучить документы: на хороших заправках топливо не задерживается, и поставки должны быть регулярными.

"Не надо бояться ни газовых заправок, ни автомобилей, которые работают на газомоторном топливе. С точки зрения пожарной безопасности они даже стоят на ступеньку выше, чем автомобили на бензиновом двигателе. Там газ просто улетучивается или взрывается в виде облака, уходящего вверх. Надо нарушить просто все возможные правила техники безопасности, чтобы привести к этой ситуации", – говорит член Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Игорь Моржаретто.

Так что же это за правила, которые, судя по всему, были грубо нарушены на газовой заправке в Новосибирске? Сейчас разберем на конкретном примере. Это типичная АЗС в Москве. На наших глазах на территорию заезжает машина с топливом. Через несколько минут его начнут сливать в специальный подземный резервуар.

Ключевая задача сотрудников – не допустить возникновения пожара. При сливе топлива – как бензина, так и газа – здесь не должно проскочить ни одной искры. И для этого есть комплекс мер безопасности. Если коротко, то нужно полностью исключить статику и утечку.

Как только большегруз паркуется возле узла слива, место вокруг него огораживается цветными конусами. Рядом емкость с песком, огнетушители и пожарные шланги – на всякий случай. Сотрудник заправки и водитель заземляют автоцистерну. Загорается зеленая лампочка – можно начинать работу.

"Оператор убеждается что никаких подтеков нет, соответственно, риска какого-то возгорания нет и на самом бензовозе. Оператор контролирует процесс подключения и убеждается в герметичности соединения муфт. При возникновении малейших подтеков слив останавливается для выяснения обстоятельств – это ЧП", – объясняет территориальный управляющий крупной сети АЗС Роберт Вафин.

На крупных АЗС возможные риски просчитаны до мелочей вплоть до того, что часть персонала одета в специальную антистатическую форму, чтобы не образовалось статического электричества. Ведь любая искра может стать причиной пожара. Но даже если он и возникнет, под рукой всегда должны быть как минимум песок и огнетушители, чтобы остановить огонь. В случае с новосибирской заправкой пламя, судя по всему, никто не сбивал – или было банально нечем. В руках большинства, судя по всему, оказались лишь мобильные телефоны.