Привиться, чтобы выжить: против COVID беспомощны даже самые сильные

Коронавирус не делит людей на здоровых и хилых, сильных и слабых. Очередное тому подтверждение – "человек-скала" из Саратова Вячеслав Максюта. Он способен тягать автомобили, теплоходы и самолеты. Гора мышц и выносливости. Но его легкие под ударом ковида были поражены на катастрофические 90%. К счастью, он смог выкарабкаться, собирается поставить прививку.

Пациенты сжимают руки врачей – держатся как за последнюю надежду. На глазах — слезы, потому что знают, где проходит грань между жизнью и смертью. В реанимации этого ковидного госпиталя нет ни одного пациента, кто защитился прививкой от коронавируса.

Без кислородной маски Светлана не выдержит и минуту – задыхается. Ей — 37. Думала, это болезнь стариков, но уже месяц на больничной койке.

В палатах все больше молодых пациентов, даже младше 30. Инфекция становится агрессивнее.

"Нет того инкубационного периода, который мы привыкли видеть. Нет 7-10 дней, которые они проводят дома. Сейчас они поступают на третий, пятый день достаточно в тяжелом состоянии", – говорит Елена Коржова, заведующая инфекционным отделением, врач-кардиолог.

Против коронавируса беспомощны даже самые сильные и здоровые.

"Заболел очень серьезно. То, что я перенес, для меня было катастрофически тяжело. Когда количество антител станет минимально, буду прививаться однозначно", – сказал Вячеслав Максюта, обладатель титула "Сильнейший человек России".

Он был в шаге от аппарата ИВЛ. Хотя прежде устанавливал один мировой рекорд за другим. Вот он передвигает 23 легковых автомобиля. А вот – 50-тонный военно-транспортный самолет Ан-12! Теперь признается: вытянуть из Волги теплоход с пассажирами было проще, чем победить коронавирус.

"Когда я тащил теплоход, была такая мысль: не протащу, да и ладно, сделал то, что смог. А вот когда боролся с ковидом, мысль была только одна: выживу ли?" – признается Максюта.

Прививка от болезни становится еще доступнее. Вакцинация – с доставкой к дому. Каждый день передвижные прививочные кабинеты работают во дворах Саратова. Например, в этом новом микрорайоне проживают около 18 тысяч человек. В основном молодые семьи, у которых не всегда есть свободное время даже для того, чтобы дойти до поликлиники.

Сделать прививку можно в любое время дня и даже ночи. Для тех, кто не в силах найти в графике свободное время, открыты круглосуточные пункты вакцинации.