Прививка от беспомощности: надежда на возвращение к прежней жизни

Объявлена дата ежегодного Послания президента Федеральному собранию – 21 апреля. Важнейшее выступление Путина состоится в непростых условиях борьбы с коронавирусом, которую Россия и весь мир ведут уже больше года. Пандемия повлияла на жизнь каждого россиянина, затронула все стороны жизни общества, оказала серьезное влияние на экономику и увеличила нагрузку на социальную сферу.

Да, Россия справляется с пандемией гораздо лучше многих страны. Есть лекарства и вакцины. Врачи – молодцы, настоящие герои. Но Европа, Латинская Америка и Индия уже накрыты новой волной заразы. В Турции – просто кошмар: более 50 тысяч заражений в сутки. Об отдыхе там на майские и даже о транзите лучше не думать.

В любом случае не расслабляемся и прививаемся, чтобы защитить себя и близких. Все возможности сейчас сообща предотвратить у нас третью волну есть.

20 декабря 2020 года неонатолога Елену Голышеву, заведующую отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Перинатального центра Архангельской областной больницы, врача-неонатолога, срочно вызвали в ковидный госпиталь. Пациентка на шестом месяце беременности уже не в тяжелом – в критическом состоянии.

Пока новорожденный Саша выживал на детском аппарате ИВЛ, его мама – на аппарате для взрослых. Картина реальности медленно уплывала. Анна Климова задыхалась в кромешном безмолвии прогрессирующей болезни.

"Чувство беспомощности, когда ты не можешь управлять тем, что с тобой происходит. Ты понимаешь, что состояние ухудшается. Это какая-то пропасть передо мной большая. И как из этой пропасти мне удастся выйти, было неизвестно. О смерти не хотелось думать. Жить, огромное желание жить", – вспоминает Анна.

Легкий кашель, невысокая температура – ковидная пневмония начиналась как обычная простуда. И вдруг – резкий разворот: на искусственной вентиляции легких Анна провела полтора месяца.

"Инфекция течет так, что три, четыре, иногда пять дней, а у кого-то неделю с минимального поражения легких – до 100%. Даже без особых факторов риска, способствующих развитию заболевания", – сказала Александра Богданова, врач-инфекционист Центра инфекционных болезней Архангельской областной клинической больницы.

Ежедневная статистика новых заражений в России не дает успокоиться: то робко опускается до отметки в 8 тысяч, то снова перескакивает за 9. Почти четверть всех заболевших – в Москве. Санкт-Петербург догоняет Подмосковье. Напряженно в Карелии, Калмыкии, Псковской области, Мурманской, Тамбовской.

"Посмотрите на наших ближайших соседей: Турцию, Финляндию, Прибалтику, страны Европы. Там сегодня уже третья волна в полном разгаре. Нам не удастся остановить пандемию, пока не будет вакцинирована большая часть населения. Мы все должны понять, что это – единственный метод для того, чтобы мы с вами перевернули страницу пандемии и зажили той жизнью, которая нам больше нравится", – уверен Сергей Авдеев, заведующий кафедрой пульмонологии Первого МГМУ им. Сеченова, профессор, главный внештатный пульмонолог Минздрава России.

Премьер Мишустин дважды на этой неделе проводит совещание по ковиду. Просит усилить вакцинацию старшего поколения – они тяжелее болеют. И сам как человек переболевший настаивает: есть только один способ защитить себя от неизбежных последствий – сделать прививку.

"Я обращаюсь ко всем гражданам страны: и к тем, кто уже вылечился от этой инфекции, и к тем, кто не болел. Коронавирус – это опасная болезнь, и не у всех она протекает легко. Многие из тех, кто прошел непростой путь к выздоровлению, сегодня предпочли бы вакцинироваться, чтобы защитить себя от болезни. И они наверняка повторят вам мои слова: лучше вовремя привиться, чем лечиться от коронавируса и его тяжелых последствий", – подчеркнул Михаил Мишустин.

Фармпромышленность разгоняется, каждую неделю отгружая миллионы доз готового препарата. И уже не только в крупные города – вакцину от коронавируса отправляют на край Земли.

Термоконтейнер с вакциной "Спутник", которую полчаса назад отпускали с аптечного склада в Архангельске, загружают на борт рейсового самолета в аэропорту Васьково. 50-килограммовый контейнер вместе с нами на винтокрылой машине отравляется на Соловецкие острова.

Самолет из Архангельска летает три раза в неделю. До пандемии – каждый день. Купить билет на остров можно, только имея результат ПЦР-теста: ковида нет. Или с сертификатом о прививке. Это правило распространяется на местных. Посторонних на Соловки уже год не пускают.

Закрыты сувенирные лавки. Керамическую посуду и видовые открытки продавать больше некому. И монастырская пирожковая уже год стоит закрытой. Здесь продавали плюшки с маком, изюмом, кунжутом, пирожки с капустой и грибами. Их выпекали специально для туристов на церковном подворье. Но и сам монастырь для посещений сегодня закрыт. Гостеприимство Соловецких островов коронавирус временно поставил на паузу. Вместо гостеприимного "Добро пожаловать" теперь звучит вынужденное "Посторонним въезд запрещен".

Пронизанные ледяным одиночеством бывшие лагерные бараки всем видом подчеркивают: на острове – безлюдье. Паломничество в соловецкое сельпо теперь совершают монахи и послушники, обсуждая последние новости.

В день завоза еще можно купить желтые бананы, без черненых вмятин, значит, свежие, и колесо свиной колбасы. А лучше – кровяночки. Когда приезжали туристы, прилавки с горкой забивали.

Участковая больница разделена пополам: в одном крыле – поликлиника, в другом – стационар на 10 коек. Здесь и ковид лечили.

Экспресс-тесты на ковид появились только в ноябре, когда в отделении уже лежали заболевшие. Прежде отобранные мазки отправляли самолетом на материк. Если на острове непогода, ждать приходилось иногда неделю.

"Ты надеешься сам на себя. Нет такого, что ты спокойно пошел к какому-то врачу и поговорил. Но все справились. Дышали свежим воздухом, окна открывали люди", – рассказала Татьяна Боронова, лаборант-медсестра Соловецкой участковой больницы.

Свежим воздухом для островной больницы стала вакцина от коронавируса – теперь и медикам можно выдохнуть. Первые двести ампул препарата "Спутник V" собирают очередь в коридоре поликлиники. Прививаются пожарные, музейщики, лавочники. Записались два монаха. Тех ,кому за 60, пропускают вне очереди. Сегодня на Соловках уже нет ни одного заболевшего ковидом. Но местные жители все равно переживают: вирус туристы могут завезти, когда остров снова откроют.

Островные села лежат будто в стеклянном убежище. Отрезанные от материка суровыми водами северных морей, несколько месяцев в году они итак живут в изоляции. Вирусная буря накрыла их позже остальных.

"У нас был естественный карантин. К нам никак не попасть, и мы ни с кем не общаемся. Только по воздуху к нам могло это прийти. Мы себя свободно чувствовали до тех пор, пока паром не пошел. Таким образом на остров попал этот COVID", – говорит Владимир Минин, преподаватель специальных предметов училища № 27 им. Буторина.

Косторезное училище – единственное на Русском Севере – до сентября закрывали на карантин. Мастера переживали: 8 учеников – на выпуск, а подготовить дипломную работу дистанционно никак нельзя. Здесь надо руками работать. Но педагоги уже и сами болели.

Для них вакцина – лекарство надежды. В апреле начинается распутица. Или, как здесь говорят, распута. Зимник, проложенный по Северной Двине, оттаивает. Для парома – слишком рано. На материк уже не добраться – с вирусом останутся наедине.

В Ломоносово есть ФАП, но фельдшер в декрете. На прививку приглашают в районную больницу. От Ломоносово до райцентра Холмогоры – 4 километра пешком. Пройти через Северную Двину, миновать небольшой остров, потом еще изгиб реки. Для жителей островных сел ничего необычного – привычная картина. Но зимняя переправа уже закрыта, с каждым днем становится теплее, лед на реке все тоньше, и такие переходы все опаснее. Островитяне все равно идут, спешат сделать вторую прививку, пока не началась большая распутица.

Преподавателей училища вызывают на второй укол. Первый им сделали три недели назад.

В Холмогорской больнице – ажиотаж вокруг прививок. В листе ожидания – полторы сотни человек, восемьсот уже привили. Они могут больше и быстрее, но вакцину привозят раз в неделю. И за два дня обнуляют всю партию.

"Мне кажется, лучше привить себя, чем так переболеть. Я испытала это на себе. Тяжело. Сильные мышечные боли, выворачивает все, температура, слабость. Такое состояние нехорошее. Я первый раз так болела", – сказала Надежда Лыжина, процедурная медицинская сестра ГБУЗ АО Холмогорский ЦРБ.

В Северодвинске, на оборонном предприятии "Севмаш", каждый цех – как отдельный завод. Нас пускают в 16-й – механический. Остальные – под грифом секретности. Здесь построено больше половины всего атомного подводного флота нашей страны.

12 июня – в День России – над "Князем Владимиром" подняли Андреевский флаг. Атомный подводный ракетный крейсер вышел в Белое море, он стал четвертым в "княжеской" серии. Его сдали на пике пандемии, когда неполные смены рабочих не отходили от станков.

"Наше предприятие нельзя остановить. Этот процесс непрерывный. Нельзя потерять ритмичность. Есть сроки сдачи, этапы. Мы работаем в кооперации с 1000 подрядчиков, контрагентов и нагонять упущенное сложно", – отметил Владимир Щербак, заместитель главного инженера АО "ПО "Севмаш".

Рабочие старшего возраста сидели на самоизоляции, им разрешили выйти на производство 2 месяца назад. На заводе еще в декабре началась вакцинация. Выездная бригада медсанчасти ФМБА прививает сотрудников прямо в цехах.

В Архангельской области ковидные койки сократили почти вдвое – больных стало заметно меньше, но совсем вирус не отпускает. Партии вакцины, что поступают в регион, в тот же день отправляют по районным больницам, 90 тысяч уколов уже сделано. На этой неделе и губернатор привился.

"Когда ты видишь трагические случаи, когда люди погибают от этой болезни, ты понимаешь, что зачастую она ведет себя абсолютно непредсказуемо. Я подумал, что дальше уже рассчитывать на удачу не стоит, и принял для себя решение вакцинироваться. И, честно говоря, об этом не пожалел", – сказал Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области.

С Александром Цыбульским мы разговариваем в перинатальном центре – островок жизни, который вирус не обошел стороной. За год пандемии здесь выходили 40 малышей, что появились на свет от переболевших ковидом женщин.

Своего подросшего сына Анна Климова увидела 20 марта, когда Саше исполнилось три месяца. День его рождения она не помнит – в коме была.

"Не надо недооценивать опасность это инфекции. Настолько она тяжелая, что люди не справляются. Однозначно нужно прививаться, однозначно соблюдать все меры предосторожности. Береженого Бог бережет", – уверена Анна.

Вирус мутирует и проносится по планете новыми волнами, умножая страшные беды. Но его можно остановить. Каждая ампула вакцины – это надежда на возвращение к прежней, доковидной, жизни.