Неприятные приключения итальянцев в России

Итальянские страсти кипят на Черноморском побережье. Там в неприятную историю угодила пожилая семейная пара с Аппенин. Они купили домик в Краснодарском крае, но остались даже без разбитого корыта. Кто обманул гостей с солнечного полуострова, и чем закончилась новая серия приключений итальянцев в России?

Истинный итальянец Фиоренцио Карати и его жена Иоана показывают журналистам то, без чего не обходится ни одно итальянское блюдо – помидоры. Грядки Геленджика, на которых семья выращивает овощи, конечно, не плантации провинции Болонья, откуда приехала семья Карати. Но для традиционной пасты "Болоньезе", вполне подходят.

"Я всегда мечтал переехать в Россию, потому что очень давно увлекаюсь русской культурой, она мне очень нравится. А Краснодарский край выбрал из-за климата – он очень похож на наш", – рассказывает Фиоренцио Карати.

Переезжая с севера Италии на юг России, они даже не догадывались, что встретятся не только с широкой русской душой, но и с типичной российской аферой.

Мечты Иоаны и Фиоренцио о спокойной и счастливой жизни на юге нашей страны разбились, как волна о камни. Шторм в их судьбу еще несколько лет назад внесла семья Койденко. И когда наступит штиль, все еще не понятно...

После прогулки по берегу Черного моря Иоана уезжает от Фиоренцио в станицу Динскую, что недалеко от Краснодара. Шесть лет назад итальянцы купили там дом с приусадебным участком. Теперь судятся из-за него с предполагаемыми мошенниками – Еленой и Сергеем Койденко.

За участок с домом в станице Динской Фиоренцио отдал 5 миллионов рублей. И еще 1 миллион 900 тысяч, по словам Иоаны, заплатил за благоустройство: сигнализацию, мебель, систему полива двора и озеленение. Участники сделки оформили расписки. Итальянцы уехали на родину, а бывшие владельцы имения, семья Койденко, остались в доме, теперь уже на правах арендаторов.

"Они здесь недалеко строили свой дом, они попросились жить у нас. И мы решили, что опись мебели, которая остается, вся мебель должна остаться, мы будем писать в договоре аренды", – говорит Иоана Сивакова.

Итальянцы вернулись в кубанскую станицу намного раньше, чем планировали, и попросили семью Койденко освободить помещение. Временным жильцам это, видимо, не понравилось. Они съехали, и вместе с ними, по словам Иоаны, из дома исчезло почти все имущество, за которое было отдано без малого 2 миллиона рублей.

"Здесь все было пусто, совершенно пусто, ничего не было… Здесь вот так вот была кухня, барная стойка. За баркой стойкой был диван, здесь в углу – шкаф… Здесь вот зал. Здесь был диван, было кресло здесь, там была тумбочка под телевизор ну и телевизор, и там, в углу, был шкаф", – рассказывают и показывают итальянцы.

Обеднели не только интерьеры, но и приусадебный участок.

"Здесь был полив автоматический, они его сломали… Здесь была ель, такая плакучая ель – сейчас здесь пустое место. Она была 2,5 метра, они ее выкопали", – продолжают хозяева.

Часть старой мебели осталась на летней кухне. Зато в стене появилась большая дыра, через которую проходил шланг кондиционера. Итальянцы написали заявление в полицию. Но, несмотря на все документы и расписки, следователи почему-то отказывались возбуждать уголовное дело.

"Четыре раза выносили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое мы обжаловали. В итоге после последнего постановления было возбуждено уголовное дело по 330 статье – это самоуправство. Сейчас статья переквалифицирована как "мошенничество", – говорит адвокат Иоаны Сиваковой и Фиоренцио Карати Людмила Шипилова.

И вот дело наконец в суде. Семья Койденко явилась на заседание за пару минут до его начала. Приехали вместе, а в зал заходили поодиночке: сначала Сергей, потом Елена. С журналистами общались неохотно.

Они перекинулись с защитниками парой фраз, и в зал зашел судья. Во время прений сторона обвинения попросила признать Койденко виновными в мошенничестве и назначить им условные сроки: Елене – два года, Сергею – три. Правда, сами подсудимые своей вины, похоже, не видят и ни в чем не раскаиваются. Вот что они заявили съемочной группе программы "Вести. Дежурная часть" после заседания:

– Где мебель?

– Она на сохранении стоит.

– Где она стоит на сохранении, у кого?

– Ну, на сохранении стоит по решению суда в одном из помещений.

– В одном из помещений ваших?

– Моих, да.

– А как не ваша мебель оказалась в вашем помещении?

– Другой вопрос, другой вопрос… Есть расписка итальянца, есть расписка итальянки, что они заплатили 7 миллионов за дом и землю.

– А по договору купли-продажи – 5 миллионов. 2 миллиона на что еще ушли?

– Ознакомьтесь с материалами дела.

– А вам не стыдно вообще за все, что вы делаете?

– Мне не стыдно.

– То есть у вас нет ни совести, ни стыда?

– Нету! Сережа, прекращай!

– Вам тоже не стыдно, да, я так понимаю?

– Я бы вас ударила, честно.

Возможно, решать вопросы силовым методом или угрозами Койденко не впервой. Как показалось журналистам, жители станицы Динской не хотят ничего знать об этой семье.

Говорят, у Койденко есть бизнес, связанный со строительством домов. Их новый особняк заметно выделяется на фоне других строений.

Дороги в станице Динской, как и во многих райцентрах России, в трещинах да ямах. Асфальт на этой улице, видимо, не меняли уже несколько лет. Зато подъезд к одному из имений оборудован просто по высшему разряду: положены ровные бетонные блоки практически без стыков, аккуратно выстрижен газон, по периметру высажены декоративные кустарники, парковка минимум на шесть автомобилей. Видимо, она для гостей этой усадьбы. За кирпичным забором с коваными узорами в виде цветов находится дом семьи Койденко. Сюда они переехали после многомиллионного скандала с итальянцами.

За забором – тоже ухоженная территория. Бетонные плиты от ворот ведут к гаражу и к двухэтажному кирпичному коттеджу. Рядом с ним небольшой бассейн. Заканчивается имение на берегу реки с собственной пристанью. Итальянцы же из станицы перебрались в Геленджик. Говорят, не могут жить рядом со своими обидчиками.

"Он даже одним воздухом с ними дышать не хочет!" – говорит Иоана о муже.

Участок семейной пары Карати в Геленджике – всего шесть соток, зато с видом на море.

"Я не ожидал такого коварства. Я думал, что эти люди будут вести себя с нами так же, как мы вели себя с ними, по-человечески. Для меня это был какой-то удар и разочарование", – признается Фиоренцио Карати.

И вот наконец обидчики итальянцев выслушали приговор. Действия четы Койденко судья переквалифицировал со статьи "Мошенничество" на "Присвоение и растрату" и назначил условные сроки: Сергею – два года, Елене – полтора. Теперь им наверняка предстоит выплатить ущерб семье Карати. А пока Иоана и Фиоренцио готовят любимую пасту в однокомнатной квартире в Геленджике. Справиться с этими невероятными приключениями итальянцам в России помогает их национальный дух.