Трамп раскритиковал "программу национального самоубийства" Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что расовая политика американского лидера Джо Байдена разобщает страну по расовому и гендерному признакам​. Как написал Трамп в статье для Real Clear Politics, сейчас школьникам в США внушают "одну из самых ядовитых и антиамериканских теорий".

Трамп раскритиковал распространение в США критической расовой теории. Сторонники такого подхода проверяют американские законы и их пересечение с расовыми проблемами.

Такие левые идеи, написал Трамп, приучают школьников думать, что Америка – "системное зло". В их сердцах поселяются ненависть и злоба, уверен Трамп.

Трамп подчеркнул, что оценка людей по цвету кожи, в которую заставляют верить учащихся, ведет к "национальному самоубийству".

"Дать хотя бы одному ребенку эти знания, вызывающие разногласие, граничит с психологическим насилием. Внедрять поколениям детей эти радикальные идеи – это не просто аморально", – считает Трамп.

Трамп призвал родителей сопротивляться внедрению критической расовой теории в школьные программы.

Ранее президент Джо Байден установил 19 июня новым праздничным днем в честь отмены рабства в США, пишет РИА Новости.