Встречи и обращение: планы президента

Владимир Путин в понедельник, 21 июня, встретится с депутатами Государственной думы. Об этом и о других планах президента на предстоящую неделю рассказывается в сюжете телеканала "Россия 1".

Позади 5 лет работы, впереди – выборы. Нынешний созыв Госдумы прошел в условиях крайней международной напряженности и чрезвычайной ситуации международного масштаба – пандемии. Встреча Путина с депутатами пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца.

А 22 июня, в День памяти и скорби, президент возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и, конечно, выступит с обращением. Также, как стало известно ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, президент подготовил специальную статью к 80-летию со дня начала войны. Она будет опубликована в одном из ведущих изданий Германии.

Кроме того, на предстоящей неделе Владимир Путин проведет совещание с членами правительства.