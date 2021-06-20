Кремль подтвердил данные о статье президента

Президент РФ Владимир Путин готовит специальную статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, действительно. Статья готовится", – приводит слова Пескова ТАСС.

Материал планируется опубликовать в одном из ведущих изданий Германии, сообщил ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павел Зарубин.

22 июня, в День памяти и скорби, российский лидер возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата и выступит с обращением к народу.

Ранее президент также сообщил, что, возможно, подготовит отдельную статью о коренных народах, в том числе на Украине.

Комментируя законодательную инициативу украинского президента Владимира Зеленского, который внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", Путин отметил, что деление на коренные и некоренные народы напоминает практику нацистов. Российский лидер считает необходимым более основательно и подробно высказаться и по этой теме.