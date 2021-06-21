Статья Путина о 80-летии нападения на СССР появится в Die Zeit 22 июня

Написанная Владимиром Путиным статья о 80-летии нападения гитлеровской Германии на СССР появится в немецком издании Die Zeit 22 июня – в День памяти и скорби. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе издания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что глава государства готовит специальный материал к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

Ожидается, что 22 июня российский лидер также возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата и выступит с обращением к россиянам.