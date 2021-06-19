Минтруд оценил возможность увольнения за отказ от вакцинации

Минтруд России сообщил в субботу, что Трудовой кодекс в настоящее время не предусматривает наказания в виде увольнения с работы за отказ привиться против коронавируса.

Как пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, вопрос обязательной вакцинации определенных категорий работников относится к зоне ответственности субъекта Федерации.

По словам министра, местные власти принимают решения, исходя из эпидемиологической ситуации с распространением COVID-19. К мерам борьбы с пандемией опасного заболевания относятся: перевод на удаленный режим работы, особый режим вакцинации, предоставление дополнительных услуг населению, разворачивание точек вакцинации.

Ранее в Москве объявили обязательную вакцинацию работников торговли, сферы услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов, пишет ТАСС.