Противника вакцинации можно отстранить от работы без выплаты зарплаты

Сотрудника, отказавшего привиться от коронавируса COVID-19, можно отстранить от работы. При этом в субъекте РФ должно действовать постановление об обязательной вакцинации для отдельных категорий работников. Об этом в субботу рассказал министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. Отстранение действует на период введения в регионе обязательной вакцинации.

По словам Котякова, решение о проведении профилактических прививок основывается на ситуации с распространением COVID-19. Его принимают главные санитарные врачи субъектов России.

"Для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной", – отметил Котяков.

Министр уточнил, что отстраненному работнику не будет выплачиваться заработная плата.

Ранее Котяков рассказал, что Трудовой кодекс РФ не предусматривает увольнения работника из-за отказа от обязательной вакцинации.