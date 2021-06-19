Минтруд: сотрудники могут быть отстранены от работы за отказ от вакцинации

Работник, отказавшийся без объективных причин сделать прививку от коронавируса COVID-19 в период эпидемии, может быть отстранен от работы без сохранения заработной платы. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Как подчеркнул глава Минтруда, решение о проведении прививок по эпидемическим показаниям принимается главными санитарными врачами субъектов. То есть данное решение принимается на уровне регионов. Если такое решение принято, то для работников, перечисленных в соответствующем документе, вакцинация является обязательной.

При этом Котяков отмечал, что увольнение работника за отказ от вакцинации не предусмотрено в действующем трудовом законодательстве, напоминает РИА Новости.

На этой неделе глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила, что до 15 августа двумя компонентами вакцины от коронавируса должны быть привиты 60 процентов сотрудников предприятий сферы услуг, торговли, транспорта, здравоохранения, общепита, МФЦ, ЖКХ, образования и культуры.

Власти других регионов Российской Федерации также начали принимать решения о вакцинации представителей групп риска.