Жара и коронавирус: москвичи забыли о мерах безопасности

В Москве второй день подряд показатели по заболеваемости коронавирусом COVID-19 – максимальные с начала пандемии. Местами наибольшего скопления людей из-за жары в эти выходные стали территории у водоемов. Специалисты настоятельно рекомендуют не забывать о противокоронавирусных мерах и под палящим солнцем. Прислушиваются ли к ним москвичи?

Второй день подряд суточный прирост заболевших коронавирусом в Москве бьет рекорды – сегодня больше 9 тысяч зараженных. Продолжают действовать антикоронавирусные меры – продлены до 29 июня. Детские спортивные площадки закрыты, использование скамеек разрешено только с учетом социальной дистанции. Спорным моментом остаются пляжи. Они официально не запрещены, но социальная дистанция должна соблюдаться и там. А это происходит далеко не везде.

Берег канала имени Москвы в Северном Тушине. Отдыхающие – все местные, жители ближайших домов. В жаркие дни – в Москве уже неделю под 30 – картина одинаковая. Пляж – битком. О Коронавирусе здесь, кажется, стараются не вспоминать.

"Потому что лето. Вы не купаетесь сами? Нет? И на шашлыки не ездите, потому что коронавирус? Жизнь-то берет свое. Правильно? При любом раскладе", – говорит одна из отдыхающих.

Врачи отмечают – распространение коронавируса в условиях пляжного отдыха обусловлено целым списком факторов.

"Большая скученность людей, никто не соблюдает социальную дистанцию, очень многие злоупотребляют алкоголем. В состоянии алкогольного опьянения контроль над своими действиями, над своим поведением абсолютно нарушен. Некоторые начинают брататься, обниматься и так далее, то есть тесный контакт", – объясняет главный врач медицинской клиники Алексей Казанцев.

На деле даже санитайзеров на этом пляже найти не удалось. Хотя некоторые посетители считают, что безопасные условия все-таки здесь были созданы.

Мэр столицы накануне поддержал идею организации так называемых бесковидных точек общепита. Все сотрудники там будут привиты, а посетителей будут обслуживать только при наличии у них антител. Количество зрителей на концертах и развлекательных мероприятиях сейчас ограничено. Максимум зрителей – тысяча человек. Роспотребнадзор продолжает инспектировать места, где собирается молодежь, – вирус активно бьет по этой категории населения. Под угрозой закрытия на 90 суток оказался один из столичных клубов. Причина одна – нарушение мер безопасности. Если выяснится, что кто-то из посетителей клуба заболел, руководству клуба грозит штраф до миллиона рублей.

В ближайшую неделю температура в Москве ниже не станет. А значит, и количество отдыхающих, в том числе на пляжах, будет расти. Растет и риск распространения коронавируса.

Тем временем власти Москвы вновь вынуждены расширять коечный фонд под коронавирусных больных. Уже готовы 17 тысяч мест. До конца месяца их количество может вырасти до 24 тысяч коек.