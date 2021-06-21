"Оранжевая" жара: москвичи ищут спасения в фонтанах и водоемах

Аномально жаркая погода установилась в столичном регионе. На этой неделе столбики термометров могут подняться до отметки 35 градусов. Тысячи москвичей устремились к водоемам, забывая об элементарных мерах предосторожности.

Жара загоняет изнывающих москвичей в воду. Городские пляжи выглядят, как черноморские курорты. На Мещерских прудах места под солнцем едва хватает всем желающим.

- Это лучше, чем холодно. Сюда с друзьями приходим, отдыхаем. Занимаемся спортом.

Купаться рискуют не все, некоторые ограничиваются только солнечными ваннами.

- Купались?

- Нет, не купался.

- Почему?

- Не знаю. Не люблю.

Разумеется, никакой социальной дистанции. Похоже, желание хоть немного освежиться, пересиливает даже страх заболеть.

- А чего бояться?

- Коронавирус, говорят.

- Я переболела.

- Соблюдаем меры. Я даже могу сказать, что у нас есть маски, если вы видите.

Не останавливает людей и то, что купаться можно далеко не везде. Легальных пляжей в этом году только восемь – это Мещерский пруд, озеро Белое, Путяевский пруд в Сокольниках, второй и третий пляжи в Серебряном бору и три зоны в Зеленограде. Но разгоряченные москвичи лезут в воду, и где можно, и где нельзя.

"Банальный пример – Строгино. Можете обратить внимание, какое количество отдыхающих на берегу, какое количество отдыхающих в воде. Купаться здесь запрещено по одной простой причине – это бывший песчаный карьер, буквально два-три метра от берега идет резкий обрыв", – объясняет Максим Глушков, руководитель территориального управления ГИМС главного управления МЧС России по Москве.

Самые законопослушные плещутся у берега. Но находятся и те, кого так и тянет на глубину. В основном это любители водных развлечений. Только ты, вода и весло в руках. Никакой пляжной толпы и техники безопасности.

- Господа, спасжилеты оденьте.

- Да, оденем, оденем!

- Мы просто сколько катаемся на сапах, ни разу никогда не падал. Плюс я привязан, а у него плавучесть намного лучше, чем у спасательного жилета.

Кто не на пляжах, тот в парках и на площадях ищет спасение от зноя у водоемов искусственных. Столичные фонтаны в такую жару не менее популярны, чем городские пляжи. В них, конечно, никто не купается, но вот в удовольствии помочить немного ноги люди себе не отказывают.

- Прекрасно просто! Всю жизнь мечтали покупаться в фонтане на ВДНХ. Но в условиях нашего времени только так.

- Очень помогает и мороженое, и вода. Ощущение, как будто в Сочи.

- Покупаем холодные штуки и боремся. Но жара – это классно.

Ничего нового, старые проверенные методы. Однако на ледяные напитки и мороженое врачи рекомендуют не налегать, иначе простуда и больное горло обеспечены. Перегреваться тоже не стоит. На открытом солнце находиться недолго, носить головные уборы и больше пить обычной воды.

"Если вы почувствовали недомогание, слабость и находитесь на улице, или рядом с вами кто-то имеет такую же симптоматику, этого человека необходимо переместить в прохладное помещение или в тень, естественно, дать этому человеку воды", – рекомендует Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы.

Уже сегодня температура близка к рекордным показателям. И это не предел, предупреждают синоптики.

"Воздух чистый, молекул воды мало, водяного пара мало, он не запылен. Поэтому солнечная энергия полностью передается в подстилающие поверхности. Не происходит рассеивание, и индекс ультрафиолета – есть такая величина – он достигнет отметки шести. Это опасный индекс", – отмечает Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

К середине недели воздух прогреется аж до 35 градусов.