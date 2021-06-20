В посольстве РФ в Чехии почтили память павших в Великой Отечественной войне

Жертв первых дней войны и погибших в Великой Отечественной вспоминали в российском посольстве в Чехии.

Памятные мероприятия провели в преддверии 80-летия со дня нападения Германии на СССР. В дипмиссии открыли выставку с фотографиями и документами того времени. Также там представлены две картины, которые России в дар передал чешский художник Станислав Седлачек. Полотна "Мадонна Освенцима" и "Парад Победы" позже разместят в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

Посол Российской федерации призвал не переписывать историю, сообщает телеканал "Россия 24".