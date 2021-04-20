Щедрый подарок Советского Союза: экскурсия по наследию Чехии в Москве

Чехия грозится выслать всех российских дипломатов и призывает к тому же ЕС и НАТО. Пражские власти хотят отобрать у России землю, на которой находится посольство. Какая недвижимость есть у чехов в Москве, и на каких условиях она была получена? Говоря о недвижимости Чехии в Москве, что она не просто "немалая", а одна из самых крупных среди всех европейских представительств. Площадь одной только резиденции – почти 2 гектара! И это не считая того, что недалеко от посольства расположены еще "Чешский дом" и Чешский центр со своей гостиницей, выставочным залом и рестораном, куда пускают только своих. Анна Балан подробно изучила наследие Чехословакии в России.

Огромные металлические буквы на входной арке. Там, где сейчас пробел, раньше были буквы "С". ЧССР превратилось в ЧР в 1993 году, когда Чехословакия распалась, а здание посольства полностью перешло Чехии. Помпезное, величественное здание в стиле парадного соцреализма – щедрый подарок Советского Союза.

"Здесь очень много было вложено в архитектуру. Много денег, идей, материалов. Это камень, гранит. Большая работа была сделана архитекторами, строителями. И это был подарок Чехословакии за счет нашего государства", – отмечает историк архитектуры Борис Уборевич-Боровский.

Посольство Чехии в Москве – это целый комплекс корпусов общей площадью 19 тысяч квадратных метров. А площадь всей территории резиденции, как удалось узнать, почти два гектара.

В центральном семиэтажном корпусе находятся служебные помещения. Напротив него – парадные залы для проведения торжественных мероприятий и встреч. По бокам – пятиэтажные жилые корпуса. Внутри свой сад с фонтаном.

"Это посольство – самое большое посольство в мире, которым обладает Чешская Республика", – констатирует краевед Александр Алиев.

О своем московском дворце, как называли резиденцию в Праге, центральный чешский телеканал несколько лет назад снял даже документальный фильм. В нем рассказывалось и о богатой архитектуре зданий, и о роскошных внутренних интерьерах.

На противоположной стороне зала начинается широкая лестница на первый этаж, которую освещает огромный полукруглый витраж, созданный тем же художником, что и в соборе Святого Вита.

"Внутри очень интересные интерьеры, и, действительно, это совершенно прекрасное оформление. Правда, интересно то, что если внешне здание спроектировано московским архитектором в духе сталинской архитектуры, то внутри можно увидеть, как раз именно работы именно чехословацких архитекторов и их представления о сталинской архитектуре", – рассказывает москвовед Денис Ромодин.

Здесь проходили званые обеды, встречи. Уникальные фотографии, 1970 год: в посольстве ЧССР Юрия Андропова награждают орденом Белого льва. Здесь и посол Чехословакии в Москве Богуслав Хнеупек. На этой же улице с символичным названием Юлиуса Фучика сейчас находится и посольство Словакии – два многоэтажных корпуса.

"Я бы сказал, что в этих переулках, на этих улицах возник у нас чешский квартал. Это действительно чувствуется, когда вы идете по Фучика, по Гашека. Здесь своя атмосфера", – отмечает историк архитектуры Борис Уборевич-Боровский.

А всего в 10 минутах ходьбы от посольства находится "Чешский дом". построенный в 1980-х годах специально для граждан тогда еще Чехословакии, которые приезжали работать в Москву. Здесь есть собственная гостиница, выставочный и конференц-залы, ресторан. А напротив него – Чешский центр, тоже очень внушительное здание. Здесь работает языковая школа и офис по продаже авиабилетов, который сейчас закрыт.

Чешский ресторан для нас был тоже закрыт.

– Только сотрудникам посольства. С паспортами Словакии или Чехии. Все!

Следом за нами в "Чешский дом" заходит сразу несколько человек. Они сразу отворачиваются от камеры.

– Здравствуйте, а можно с вами пообщаться? Вы в ресторан?

Их же замечаем у посольства. Они быстро проскальзывают мимо нас и своей небольшой компанией удаляются в свою большую и опустевшую резиденцию.