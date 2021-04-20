Чехия допустила высылку всех российских дипломатов

Чехия готова выслать из страны всех российских дипломатов и полностью перезапустить отношения с Москвой. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Ян Гамачек.

По словам политика, для строительства отношений с самого начала нужно всех российских дипломатов отправить домой. Гамачек отметил, что Прага ожидала от Москвы несколько другой реакции, в связи с чем они вынуждены дать ответ в виде ряда фаз.

Тем временем пресс-секретарь МВД Чехии заявил о том, что Ян Гамачек получил усиленную охрану. С чем это связано, не поясняется.

Ранее сообщалось, что Чехия попросила партнеров по НАТО и Евросоюзу также выслать российских дипломатов. Глава МИД страны не ожидал, что Москва симметрично ответит на действия Праги.