Польша хочет защищать границы НАТО с помощью турецких беспилотников

Варшава собирается купить 24 ударных турецких беспилотника Bayraktar TB2. Об этом сообщил глава польского МИД Збигнев Рау. Дроны улучшат потенциал польской армии и будут способствовать укреплению восточных границ НАТО, добавил министр.

Он сообщил, что Турция и Польша сталкиваются с "угрозами безопасности на своих границах", передает РИА Новости. Сотрудничество стран Западных Балкан с Турцией будет способствовать стабильности и процветанию в Европе. Политик также рассказал, что Турция и Польша намерены укрепить сотрудничество НАТО с Украиной и Грузией. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что эти две страны не соответствуют стандартам Альянса.