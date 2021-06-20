Козак ответил на вопрос об американском понимании

На переговорах президентов России и США в Женеве 16 июня кратко затрагивалась тема Украины и Донбасса. Свой комментарий дал в эфире телеканала "Россия 1" замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Из слов Владимира Путина после переговоров с Байденом было ясно: этот не тот вопрос, по которому Россия готова вести дискуссии. "Здесь, пожалуй, нечего обсуждать", – отметил российский президент.

Джозеф Байден при этом согласен: в основе урегулирования на Донбассе лежат Минские соглашения. Понимают ли США, что именно Киев эти соглашения не исполняет?

"Как мне показалось, понимают!" – сообщил Дмитрий Козак в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

И когда на пресс-конференции западные журналисты требовали от Путина взять на себя чуть ли не какие-то обязательства по Украине, российский президент напомнил: обязательства по Минским соглашениям есть у Украины, но Киев предлагал поступить им наперекор.