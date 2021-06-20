На избирательном участке в Армении произошла стрельба

В воскресенье, 20 июня, на избирательном участке в населенном пункте Азаташен Араратской области Армении произошла стрельба, об этом говорится в сообщении пресс-службы национальной полиции.

Как удалось выяснить правоохранителям, начавшим расследование инцидента, конфликт возник между представителями партий "Процветающая Армения" и "Верелк".

Спор быстро перерос в ссору и один из участников противостояния открыл огонь из газового пистолета.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, что в Армении проходят внеочередные парламентские выборы, за места в парламенте и право формирования нового правительства соперничают 26 партий и блоков.