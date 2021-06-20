В Армении завершились внеочередные выборы

В Армении прошли внеочередные выборы в Национальное собрание. Вечером в воскресенье закрылись 2008 избирательных участков.

Первые итоги голосования станут известны ближе к полуночи. К середине дня свой голос отдали 38,17 процента избирателей, пишет РИА Новости.

За поддержку граждан Армении боролись 21 партия и четыре блока. Закон не устанавливает порога явки на выборах, но для присутствия в парламенте партия должна набрать 5 процентов голосов, а политическое объединение – семь.

При этом в Национальном собрании должны быть представлены минимум три политические силы.

Социологические опросы показывают, что в основном симпатии жителей Армении на стороне блока "Армения" Роберта Кочаряна и партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна.

Предварительные итоги голосования подведут в понедельник до 19 часов по московскому времени.