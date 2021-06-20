Явка на выборах в Армении составила 49,4%

Явка на досрочных выборах в парламент Армении, которые прошли 20 июня, на момент закрытия избирательных участков составила 49,4%. В голосовании приняли участие 1 281 174 человека.

По данным ЦИК республики, наиболее активно голосовали жители Сюникской области – здесь на участки пришли 60,38% избирателей, наименее активно – в Ширакской области – 41,24%.

Глава ЦИК Армении Тигран Мукучян уже заявил, что выборы прошли в соответствии с нормами национального законодательства. Имевшие место отдельные нарушения будут расследованы, пишет ТАСС.

Присутствовавшие на выборах наблюдатели Парламентской ассамблеи ОДКБ заявили, что все было организовано на высоком уровне, недостатков, которые могли бы повлиять на голосование, не обнаружено, передает РИА Новости.

Во внеочередных парламентских выборах в Армении участвовали 25 партий и блоков, в том числе партия исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор", блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения", а также блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна.

В прошлых выборах в парламент Армении в 2018 году приняли участие 48,63% избирателей (1 260 840 человек).