Внеочередные парламентские выборы начались в Армении

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении сегодня, 20 июня. Больше двух тысяч избирательных участков откроются в 7 часов утра по московскому времени.

За кресла в парламенте и право сформировать новое правительство будут бороться рекордные 26 партий и блоков, сообщает телеканал "Россия 24". Фавориты известны – это исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян и его партия "Гражданский договор", а также возглавивший блок "Армения" бывший президент страны Роберт Кочарян.

Следующему премьер-министру предстоит решать сложные вопросы экономики и безопасности — через 4,5 года истечет мандат российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По трехстороннему соглашению, которое остановило войну, они обязаны будут покинуть регион, если одна из сторон не согласится на продление миссии.

Именно конфликт в Карабахе стал причиной политического кризиса в Армении. В стране прошли массовые акции протеста, и действующий премьер Никол Пашинян был вынужден объявить внеочередные выборы.