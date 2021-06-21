Армения выбрала новый парламент

В 8.05 первые бюллетени ложатся в урну. На входе – не протолкнуться. На всех участках в городе схожая картина – огромные очереди, в которых люди готовы стоять, несмотря на жару, сегодня в Ереване почти +40, и другие неудобства, к избирательным кабинкам, чтобы сделать свой выбор. На этом участке, чтобы проголосовать, ждут 40 минут.

Чтобы решить судьбу если не человечества, то хотя бы своей страны, даже занимают очередь. На 2,5 миллиона избирателей кандидатов беспрецедентно много – 25 партий и блоков! На руки получают кипу бюллетеней – по одному на каждого претендента.

"Похожей системы я не видел нигде, она действительно очень трудоемкая для членов избирательной комиссии, и безусловно, затратная для республиканского бюджета", – отмечает Виктор Смирнов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре.

За ситуацией на участках следят больше 2 тысяч наблюдателей, в том числе международных. Представители от ОБСЕ, СНГ, российские сенаторы и депутаты.

Лидеров в этой гонке двое – партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок "Армения" во главе с бывшим президентом Робертом Кочаряном.

Голосуют только в Армении, ни одного участка за границей. Чтобы голос каждого был услышан, многие приехали в страну специально – на выборы.

"К сожалению, много народа у нас еще не определилось, не знаю, каким местом они думают, но не головой", – считает избиратель.

За голоса неопределившихся как раз и развернулась настоящая битва. Иногда без правил. К концу дня – несколько десятков жалоб: среди них даже стрельба на участке, а также попытки подкупа избирателей и кража бюллетеня. Полиция и ЦИК проведут проверки.

После закрытия – подсчет. Важность этих досрочных выборов для страны переоценить действительно сложно. Политическая обстановка так накалилась, что разрешить кризис, пожалуй смогут только они. И сейчас на счету каждый голос. Если одна из партий набирает больше 50% – это победа. И значит можно сформировать правительство во главе с премьером.

В противном случае – через 28 дней страну ждет второй тур.