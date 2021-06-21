На парламентских выборах в Армении уверенно лидирует партия Пашиняна

В Армении идет подсчет голосов на прошедших в воскресенье досрочных парламентских выборах. После подсчета половины голосов, по данным ЦИК, "Гражданский договор" набирает 58%. По законодательству Армении, партии достаточно набрать 54%, чтобы сформировать правительство.

На втором месте в гонке за депутатскими мандатами оказалась партия бывшего президента республики Роберта Кочаряна. Возглавляемый им блок "Армения" набирает около 19 процентов голосов. Далее следуют блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею" (5,39% голосов) и партия Гагика Царукяна "Процветающая Армения" (4,59%).

Избирательным порогом для прохода партий в парламент в Армении является 5%, для блоков – 7%, напоминает ТАСС. Всего в выборах принимали участие 25 партий и блоков. По данным ЦИК на 19:00 воскресенья, явка составила 49,4%.