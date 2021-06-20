Выборы в Армении: по итогам электронного голосования лидирует партия Пашиняна

По итогам электронного голосования на внеочередных парламентских выборах в Армении, которые прошли 20 июня, побеждает партия исполняющего обязанности премьер-министра республики Никола Пашиняна "Гражданский договор".

Как сообщил глава Центризбиркома страны Тигран Мукучян, партия Пашиняна набирает 163 голоса, на втором месте – блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 135 голосами.

Электронное голосование прошло 11-13 июня, в нем приняли участие 500 человек из 650 включенных в список. Это находящиеся за рубежом армянские дипломаты, военнослужащие, лица, представляющие Армению в международных организациях, и члены их семей, РИА Новости.

В самой республике 20 июня на избирательные участки пришли 1 281 174 человека. Явка на момент закрытия участков составила 49,4%. Первые результаты голосования ожидаются ближе к полуночи.

В досрочных парламентских выборах в Армении участвовали 21 партия и четыре блока. Порога явки нет, однако, чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более 5% голосов, а блок – более 7%. Согласно национальному законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы.