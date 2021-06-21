Пашинян заявил об окончании политического кризиса в Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян приступает к консультациям со всеми политическими силами, которые участвовали в парламентских выборах и "настроены на конструктивный диалог". На митинге на площади Республики в центре армянской столицы Пашинян заявил, что политический кризис в стране завершен.

"Мы начинам работу в нормальном режиме", — сказал он на мероприятии, посвященном победе его партии на парламентских выборах.

Пашинян заметил, что с кризисного ноября 2020 года условия и климат в стране "серьезно изменились" и народ дал избранным членам парламента "стальной мандат на установку в стране диктатуры закона". По его оценкам, выборы в стране прошли законно и соответствовали всем стандартам. Победа партии Пашиняна не вызывает никаких сомнений.

Ранее сообщалось, что на состоявшихся 20 июня досрочных выборах в Национальное собрание (парламент) Армении убедительную победу одержала партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" (53,92% голосов). В парламент прошли также два блока, за которыми стоят два экс-президента страны – "Армения" Роберта Кочаряна (21,04%) и "Честь имею" Сержа Саргсяна (5,23%). Однако блок Кочаряна "Армения" не признает итоги выборов и планирует обратиться в Конституционный суд страны. Окончательные итоги ЦИК Армении обещает огласить через неделю.

В МИД России выразили надежду на то, что итоги внеочередных парламентских выборов в Армении помогут развитию республики и дальнейшему укреплению отношений с Москвой, говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.