Старейший гроссмейстер мира госпитализирован с коронавирусом

Старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах заразился коронавирусом. 99-летний Авербах помещен в одну из московских клиник.

Пресс-служба Международной федерации шахмат (ФИДЕ) рассказала о госпитализации Юрия Авербаха. У 99-летнего гроссмейстера выявлены симптомы коронавируса. ФИДЕ пожелала Юрию Львовичу скорейшего выздоровления и выразила надежду, что сила и воля помогут старейшине мировых шахмат справиться с болезнью, сообщает РИА Новости.

Юрий Авербах – советский и российский шахматист, теоретик шахмат. Юрий Львович написал немало книг и учебных пособий о шахматах. В СССР он был ведущим телепередачи "Шахматная школа".