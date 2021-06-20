120-летняя столичная библиотека может достаться "Золотому кольцу"

Над старейшей библиотекой Тимирязевского района нависла угроза закрытия – здание приглянулось ансамблю "Золотое кольцо". И это притом, что за 120-летнюю историю в фонде собрали сотни раритетных изданий. Что нужнее москвичам: прижизненные публикации Максима Горького или песни Надежды Кадышевой?

– Кикбиатека.

– Библиотека?

– Да.

О единственной в районе детской библиотеке даже четырехлетний Егор знает. Только с начала года – семь тысяч посещений. Приходят целыми семьями. Кто за книжкой...

"В другие времена года хожу примерно раз в месяц, а летом – довольно часто", – рассказывает посетитель.

Кто на кружок или экскурсию.

– У меня были тут экскурсии.

– Какие?

– Про древних славян.

Тут вам и полное собрание сочинений Горького на 20 языках, и редкие партитуры XIX века... В фонде этой библиотеки – больше 70 тысяч книг.

– Вот сейчас, летом, задали список литературы на лето читать, тоже сюда ходим.

– А, представь, закроют библиотеку, как ты список этот осилишь?

– Не знаю, – признается подросток.

О том, что библиотеку хотят закрыть, местные жители узнали совершенно случайно, встретив среди книжных полок не то строителей, не то бизнесменов.

"Мерили стены, мерили, так понимаю, высоту потолков. Тут мы будем сносить, тут мы будем что-то делать… И сказали, что скоро эта библиотека закроется и перейдет к театру "Золотое кольцо", – говорит жительница Тимирязевского района Наталья Водяницкая.

В самой библиотеке подтвердили: у артистов было желание завладеть помещением. Но сдаваться здесь не собираются.

"К нам поступало обращение от театра. На данный момент мы не можем подтвердить информацию, что библиотека закрывается", – заявляет заместитель генерального директора по библиотечной деятельности ГБУ "Централизованная библиотечная система Северного административного округа города Москвы" Павел Трухачев.

В распоряжении у артистов – шикарный Концертный зал.

15 лет назад в этом здании был огромный кинотеатр, единственный на весь Тимирязевский район. После закрытия нового здесь так и не появилось. Тогда местным жителям обещали, что это будет не просто национальный театр народной музыки и песни, а полноценный досуговый центр, с кружками для взрослых и детей. Но дальше новогодних утренников и концертов дело не пошло.

"Они уже один раз обещали жителям кружки, значит, хоры, занятия с детьми. И сейчас обещания все те же", – сетует житель Тимирязевского района Андрей Новоселов.

Здание библиотеки Надежда Кадышева и соратники планировали приспособить под школу искусств. Об этом проговорился и концертный директор "Золотого кольца", а по совместительству сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк.

– Сотрудникам "Золотого кольца" вообще не нужна библиотека, поверьте мне! – призывает Григорий по телефону.

– А здание зачем нужно?

– Здание вообще не нужно.

– А зачем тогда было такое обращение?

– Школа.

Кадышевым показалось, что библиотека в районе совсем не пользуется спросом.

– Вы видели, библиотека в каком состоянии? – продолжает разговор Григорий Костюк.

То ли дело, создать здесь "храм искусств". Куда Надежду Кадышеву тянет с детства.

"На уроках просто могла песню запеть, понимаете, или что-нибудь, какую-нибудь сказку придумать, вместо того чтобы выйти и рассказать по географии", – делилась детскими воспоминаниями народная артистка России, солистка ансамбля "Золотое кольцо" Надежда Кадышева в одном из интервью.

Устраивать из библиотеки, между прочим одной из лучших в Москве, очередную коммерческую студию – катастрофическая ошибка, считают жители Тимирязевского района.

"Библиотека насчитывает историю 120-летнюю. Представляете, когда она создавалась? Это крупнейшая библиотека на несколько окрестных районов, более 70 тысяч экземпляров хранения. Причем есть редчайшие документы, книги, музыкальные ноты, которые не повторяются нигде", – переживает житель Тимирязевского района Андрей Маслов.

За свою историю библиотека в Тимирязевском районе пережила и Первую мировую, и революцию, а вот творчество Надежды Кадышевой ее может сгубить. Над библиотекой повисла театральная пауза. Но пока она работает как прежде.