Переболевших с антителами немного, прививка – единственное спасение

Единственное спасение в ситуации с распространением коронавируса в России – привить достаточное количество населения, убеждена руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

"Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, небольшая. Это значит, что вирус будет распространяться еще быстрее, проще", – сказала она в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье, 20 июня.

Поэтому необходимо сформировать коллективный иммунитет, "чтобы новые формы вируса не получали возможности быстро распространяться" заявила Сперанская в передаче "Вести недели".

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему распространяющаяся сейчас, в частности, в Москве индийский штамм коронавируса агрессивнее, "злее", чем уханьский.