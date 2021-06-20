"Совы" или "жаворонки": кто дольше живет

В программу "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1" обратилась Анастасия Балыкина из города Сухиничи Калужской области. Она по природе "сова" – поздно ложится, поздно встает, – и беспокоится, не вредно ли это для здоровья.

"Говорят, что "жаворонком" быть лучше – это пораньше вставать и пораньше ложиться спать. Я пробовала переучиваться, но у меня ничего не получается. Целый день вялость, спать хочется. Подскажите, может быть есть такая статистика, кто все-таки дольше живет – "жаворонки" или "совы", – попросила она Александра Леонидовича, – и стоит ли мне переучиваться".

Мясников отметил, что в честь Дня медицинского работника собрал в своем кабинете клиники на Белорусской целый зоопарк – крысы, змеи: "Так что поговорим и про сову и жаворонка".

И действительно вынес откуда-то сову: "Вот моя любимая сова. Я не знаю, как она правильно называется. С ней очень любят фотографироваться в горах на Кавказе, в Санкт-Петербурге. Просто замечательная! Редкой красоты птица". Он посетовал, что хотел завести такую в своем загородном доме, где у него и так много живности, но боится, что его кот такого соседства не выдержит.

Мясников отметил, что сова активна ночью, потому что в это время она охотится – иначе останется голодной. У человека же такого стимула бодрствовать в темное время суток нет.

Сам доктор – "жаворонок". "Я ложусь в девять вечера, встаю в пять утра. А вы – "сова". И то, и другое – это нарушение циркадного ритма, и то, и другое считается официально нарушением сна", – объяснил Мясников.

Он напомнил: спать нужно семь – восемь часов. Меньше – плохо, больше – плохо. Будете спать больше – будут сердечные болезни, будет диабет. Будете спать меньше – будут сердечные болезни, будет диабет, будет излишний вес. "Нарушение циркадного ритма, как у нас с вами, тоже чревато метаболическими нарушениями. Поэтому в любом случае спать надо... ну, как в армии! Ведь дураков-то не было. В 22:00 отбой, в 6:00 подъем. Все. Точка", – заявил врач.

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