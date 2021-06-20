Борьба за квадратные метры: новая атака рейдеров

Новая жертва квартирных рейдеров: в Москве из собственной квартиры выселяют фотокорреспондента "Российской газеты". Шантажом и побоями его заставляют за бесценок продать свою долю. Методы не новые, и даже действующие лица уже хорошо знакомы. В деле снова замешан Дмитрий Булыгин, который недавно напал на съемочную группу ВГТРК. После этого случая на него завели уголовное дело. Как прошла новая встреча с аферистом?

- То есть, при сотрудниках полиции они распилили дверь, просверлили, когда я там находилась с ребенком.

Прямо в присутствии сотрудников полиции к Якубовским вломился некто Дмитрий Булыгин. Назвавшись представителем нового совладельца, он начал выгонять из квартиры хозяев.

"Булыгин вынес из квартиры всю мебель, спал здесь и сказал, что я смогу проживать в квартире, только если буду оказывать ему услуги сексуального характера", – говорит Светлана Якубовская.

По закону приобретатель доли может заселиться только по решению суда. Добиться этого очень сложно. Булыгин не стал утруждать себя составлением исков. Квадратные метры он захватил самостоятельно – методами, которые тянут сразу на несколько уголовных статей.

"Булыгин при сотрудниках полиции ведет себя очень фривольно. Сколько раз мы вызывали, он всегда с ними отходит и у них какие-то происходят разговоры, после которых полицейские говорят: ну, это гражданско-правовые (отношения). Такое ощущение, как будто он им показывает удостоверение", – рассказывает Светлана Якубовская.

На этих кадрах – другой район города, другие потерпевшие и другой наряд полиции. Булыгин действует по схеме. Не стесняясь полиции, он и его компаньоны угрожают хозяину квартиры.

- Ты в моих глазах никто. Я тебя просто не вижу как человека.

Владелец квартиры отказался вести переговоры с Булыгиным без решения суда. На следующий день его избили.

"Подъезжает белый "Эскалейд", из него выскакивают два чувака – "Давид и Голиаф". Один маленький в кожаной куртке. Другой – большой такой кавказец с бородой. И начинают "месить", – рассказывает Михаил Синицын.

Из белого внедорожника внимательно следили и за нашими перемещениями. Правда, до драки дело не дошло.

А вот неделю назад Дмитрий Булыгин напал на съемочную группу. Тогда его удалось запечатлеть в самый разгар борьбы за квадратные метры в квартире Виктории Родионовой.

После нападения оператор и ассистент оказались на больничном. Получила травмы и корреспондент программы "Вести" Анастасия Полукеева. Возбуждено уголовное дело.

Булыгин привык нападать на самых слабых и беззащитных – как правило, на женщин и детей. Ольга Островская до сих пор вздрагивает при упоминании этой фамилии. Не сумев взломать двери в ее квартиру, Булыгин угрожал детям Ольги.

"Булыгин и Ножкин говорили, в какой школе учится мой ребенок, угрожали моему ребенку", – рассказывает женщина.

Хорошо знакомы с некоторыми деталями биографии новоявленного серийного рейдера в семье Зязиных. Булыгин взял штурмом квартиру с больным ребенком. Демонстративно развалившись на полу, он часами запугивал хозяев.

"Булыгин отсидел в тюрьме по тяжелым статьям", – говорит Людмила Зязина.

В какой-то момент показалось, что после всех этих разоблачений Булыгин заляжет на дно. Но нет: мы обнаружили его вальяжно разгуливающим по отделу полиции "Ростокино". Не в наручниках, а с дорогим портфелем наперевес. По словам Булыгина, в полицию он приехал по делам.

- Я правозащитник.

– Правозащитник? Коммерческий или общественный?

– Общественный.

– А какая организация?

– А какое это имеет значение?

Самозваный "правозащитник" крайне неловко чувствует себя перед камерой. Быстро исчерпав скудные запасы лексикона и терпения, Булыгин перешел к своим обычным методам общения.

– Объясни мне, в чем я не прав! Я говорю, объясни мне, в чем я не прав?

Фирменный психологический прессинг с обилием ненормативной лексики Булыгин продемонстрировал прямо под окнами полиции. Возможно, для того, чтобы рейдера наконец задержали, надо чтобы он избил кого-нибудь прямо в присутствии следователей.