Президента Украины призвали "просить, настаивать, убеждать" Запад

Бывший президент Украины Леонид Кравчук дал действующему коллеге Владимиру Зеленскому совет. В эфире телеканала "Дом" Кравчук заявил, что во время предстоящей встречи украинского лидера с американским президентом Джо Байденом Зеленскому потребуются твердость, последовательность и системность.

Он считает, что Зеленский способен вооружиться перед поездкой в Вашингтон "огромным материалом и огромнейшим опытом войны в Донбассе". И должен "просить, настаивать, убеждать" вступить США в урегулирование конфликта на востоке Украины. Пока же, по мнению Кравчука, страны Запада не имеют твердой позиции, не считают Россию агрессором и не требуют "уйти с Донбасса и оставить Крым".

Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча Зеленского и Байдена запланирована в конце июля по приглашению хозяина Белого дома.