Призывники с Урала едут на Дальний Восток

Дезинфицирующий раствор распыляется прямо на плацу. Через несколько часов здесь соберутся призывники со всего региона. Новые санитарные требования – уже отработанная схема. Замена масок каждые два часа, термометрия, антисептики. Каждый новобранец на сборном пункте в Егоршино прошел экспресс-тест на коронавирус. Только с отрицательным результатом допускают к медкомиссии.

Во время весенней кампании из Свердловской области на службу в вооружённые силы планируется призвать более 4 000 человек.

Теперь они все рядовые. Почти 200 человек в числе первых отправятся с Урала на Дальний Восток. Служить будут в различных родах войск. Выбор осознанный.

"Раньше ребята хотели проходить службу в таких войсках как ВДВ, спецназ, морская пехота. То на данный момент ребята начинают задумываться о своем будущем, им необходимо нарабатывать навыки, которые они получили на гражданке. У нас очень много ребят, которые закончили железнодорожный институт – они очень хотят служить в железнодорожных войсках. Применить свои знания на практике", – отмечает Сергей Чирков, врио военного комиссара Свердловской области.

В самом поезде тоже соблюдаются все необходимые меры. Поручни и все поверхности заранее обработали, есть запас масок.

Путь на Дальний Восток не близкий – дорога займёт 7 дней. Но из-за ковидных ограничений новобранцы поедут в более комфортных условиях, загрузка 50 процентов – заняты только нижние полки.

Виталий Чекаров считает службу в армии – долгом каждого мужчины. Он будет развечиком-связистом, уверен, год пролетит очень быстро. "Настроение хорошее, так как я еду в Хабаровск – у нас небольшая команда, 14 человек. Нам сказали, что будем служить в центре города", – говорит Виталий Чекаров.

В составе поезда есть и вагон-ресторан. Для новобранцев организовали горячее трехразовое питание. Следующий эшелон с призывниками готовят к отправке 22 июня.