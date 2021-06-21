На удаленке и по записи: как будут работать организации госуслуг в Москве

Из-за осложнения эпидемиологической ситуации в Москве центры госуслуг и отделы ЗАГС будут обслуживать посетителей по предварительной записи. Записаться можно на mos.ru.

Предварительная запись не нужна только для получения готовых документов и ряда наиболее важных услуг (их список есть на сайте центров "Мои документы"). Также она не понадобится москвичам, вакцинированным от COVID-19: администратору нужно показать сертификат или его QR-код.

Подать заявление в ЗАГС можно также только по предварительной записи. Что касается ранее поданных заявлений, то регистрацию заключения и расторжения брака по ним проведут в назначенные даты.

В отделах социальной защиты все очные услуги перевели в дистанционный режим. Для их получения необходимо написать электронное письмо на почту конкретного отдела или оставить обращение в ящике при входе.

Проект "Московское долголетие" и городские клубы "Мой социальный центр" работают в дистанционном формате. В обычном режиме работает мобильная служба помощи бездомным гражданам "Социальный патруль". Соцработники продолжат помогать горожанам, которые находятся на надомном обслуживании.

В последние недели ситуация с ковидом резко осложнилась. 18 и 19 июня было зарегистрировано максимальное число новых случаев за все время пандемии – более 9 тысяч.