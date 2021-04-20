В центрах "Мои документы" теперь можно заключить брак и развестись

Мэр столицы Сергей Собянин во вторник подписал постановление, расширяющее полномочия московских центров "Мои документы".

Теперь в МФЦ можно будет пожениться и развестись. Согласно постановлению мэра столицы, россияне получат возможность зарегистрировать брак в неторжественной обстановке, а также расторгнуть брак, если в нем нет общих несовершеннолетних детей.

Кроме того, с 31 мая граждане смогут получить повторные документы на себя и детей по записям актов, составленных органами ЗАГС Москвы, а с 26 июля – в отношении умерших членов семьи, произведенных органами ЗАГС на территории Российской Федерации.

Расширенный перечень услуг ЗАГС в центрах "Мои документы" будет внедряться поэтапно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" рассказал об инновациях в городе.