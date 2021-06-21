Роспотребнадзор: надо сократить рабочий день, если в офисе нет кондиционера

Роспотребнадзор напомнил работодателям, что трудиться в жару тяжело и посоветовал сократить рабочий день, если в помещении нет кондиционера или других приборов, позволяющих поддерживать комфортную температуру.

Если столбик термометра в помещении приблизился к 28,5 градуса, то рабочий день должен быть сокращен на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градуса – на четыре часа. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

Если на улице 32,5 градуса и более, а человек трудится на открытом воздухе, то работать можно по 15-20 минут, далее – отдых 10-12 минут в охлаждаемом помещении. В сумме рабочее время за смену не должно превышать 1,5-2 часов для работников без спецодежды, защищающей от жары и 4-5 часов – для работников в спецодежде. При этом рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

А лучше и вовсе не работать на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 градуса, перенеся работы на утреннее или вечернее время.

Роспотребнадзор рекомендует работодателям обеспечить сотрудников водой и напитками температурой 10 – 15 градусов. В жару пить надо чаще и мелкими порциями – примерно одну чашку каждые 20 минут.

На европейской части России установилась аномальная погода. В выходные температура превысила составила 30-35 градусов. К концу рабочей недели синоптики обещают +35...+36. Это абсолютный рекорд для июня.