В Подмосковье выявлено рекордное число заболевших COVID-19

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 1811 новых случаев коронавируса – это максимальный показатель с начала пандемии. О ситуации с заболеваемостью шла сегодня речь на совещании с участием губернатора.

"Мы по-прежнему в очень напряженном положении работаем в системе здравоохранения. COVID-19 – это тема номер один. За прошедшую неделю у нас на койках прибавилось порядка полутора тысяч человек, что приняты меры по обязательной вакцинации определенной категории работников. Мы видим большое количество желающих сделать вакцину. И в выходные дни, и даже в ночное время пункты работают, запись увеличилась в четыре, четыре с половиной раза", – сообщил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

В связи с ростом заболеваемости в Подмосковье сегодня возобновляет работу временный ковидный госпиталь в парке "Патриот" почти на 1,5 тысячи мест. А всего за минувшую неделю в регионе было дополнительно развернуто около 2 тысяч коек. Также власти отмечают рост числа желающих сделать прививку. Только за последние три дня процедуру прошли более 42 тысяч человек. Кроме того, областной Минздрав получил более 30 заявок на выездную вакцинацию на предприятиях, сообщает программа "Вести-Москва".