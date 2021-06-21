Россия против коронавируса: справка о вакцинации становится самым расхожим документом

В городах-миллионниках требуются повышенные меры борьбы с COVID-19. Такое заявление сделали в Минздраве с учетом новых цифр: за сутки 17378 новых случаев, из них в столице заболели 7584 человека, в Подмосковье абсолютный рекорд за все время пандемии – 1811 человек, причем осталось всего 11 процентов свободных коек. Новые регионы объявляют обязательную вакцинацию отдельных категорий работников: Краснодарский край, Мурманская область. А в гостиницы Севастополя не будут селить невакцинированных.

Взрывной рост заболевания теперь и в Забайкалье. За неделю число заразившихся увеличилось почти на 90 процентов. Забиты все реанимации. Первая клиническая больница полностью переходит в красную зону.

"Мы расконсервировали все запасы оборудования, которые у нас были, и вводим ресурсы, которые у нас оставались", – говорит Константин Шаповалов, главный внештатный анестезиолог Министерства здравоохранения Забайкальского края.

Рекорд по числу заболевших сегодня побит и в Московской области – 1811 новых случаев. Расконсервируют резервный госпиталь в парке "Патриот". В течение трех недель уровень госпитализаций вырос почти вдвое.

"У нас где-то 350 человек на ИВЛ – это рекорд. Госпитализации тоже высокие под тысячу человек в день. Мы открыли первые 400 коек в "Патриоте", дальше будем наращивать до 1,5 тысячи", – сообщил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

В Подмосковье 8 процентов госпитализированных имели антитела, но в низком титре.

В Минздраве теперь рекомендуют всем переболевшим и вакцинированным прививаться уже через полгода. Наиболее подходящая для этого вакцина поступит в гражданский оборот уже на этой неделе.

"Не нужно ходить каждый день проверять, какой у вас уровень антител – это бессмысленно! Вот именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной. Сейчас уже в производстве и в контроле качества находится вакцина "Спутник Лайт", которая достаточно удобно может использоваться для ревакцинации", – объясняет Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.

Еще одна особенность дельта-штамма в том, что пневмония нарастает стремительно, а улучшения наступают гораздо медленней. Если раньше в стационарах находились около двух недель, то теперь от месяца.

От более агрессивного штамма ждут и более тяжелых последствий. С начала июля по поручению президента в стране запускается программа комплексной реабилитации для тех, кто перенес COVID.

"Медицинская реабилитация не только для тех, кто переболел COVID-19, но ии медицинская реабилитация как медицинская услуга. Мы приступим с 1 июля, несмотря на те ограничения, которые действуют в РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции", – заявила Татьяна Голикова, вице-премьер правительства РФ.

А еще индийский штамм чаще заражает детей. Вспышка в "Артеке": 12 ребят с подтвержденным COVID-19, 60 человек тех, кто с ними контактировал, находятся в обсерваторах.

"Состоянию здоровья детей ничего не угрожает. И по информации, которую мы ежедневно мониторим, болезнь протекает в легкой форме", – отметил Константин Федоренко, Директор ФГБОУ "МДЦ "Артек"

Среди взрослых в Крыму отмечают рост госпитализаций.

- Несмотря на все надежды, пока ситуация остается достаточно тревожной.

В Севастополе с 26 июля заселиться в гостиницы можно будет со справкой о вакцинации. Отрицательный ПЦР-тест не подойдет. На Кубани для туристов пока нет ограничений, но для местных вакцинация становится обязательной. В Башкирии прививаться не обязывают, но с 22 июня почти везде – от музеев до салонов красоты – будут требовать сертификат о вакцинации или свежий ПЦР.

"Мы работаем с людьми, и хотим, чтобы зрители и посетители к нам приходили, мы хотим, чтобы это было безопасно", – говорит Амина Шафикова, министр культуры Башкирии.

Без сертификата или ПЦР-теста не пускают в ЗАГС в Нижнем Новгороде. В Великом Новгороде сотрудников, не сделавших прививку, обяжут раз неделю проходить тестирование или работать удаленно. В Ивановской области снова блок-посты. Нужно предъявить все тот же набор документов или отправиться на двухнедельный карантин.

- Все правильно, у нас только переболевших в области!

В регионах, наконец, рост интереса к вакцинации. Поддерживают его, как могут. В Челябинске по поручению губернатора сотрудникам заводов после прививки дают отгул.

"Если сотрудник заболеет, то мы потеряем гораздо больше, чем тот день, который можем ему предоставить", – объясняет Михаил Нямцу, начальник производства завода.

А в Марий Эл тестируют новую электронную систему, которая поможет избежать заражения в живой очереди на прививку: за 10 минут до приема врач удаленно сообщает пациенту, что готов его принять.