Московские футбольные клубы обратились к Собянину и Дюкову

Четыре столичных футбольных клуба российской премьер-лиги "Динамо", "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА обратились к мэру Москвы Сергею Собянину и президенту РФС Александру Дюкову.

Клубы на своих официальных сайтах выступили с совместными предложениями, которые будут стимулировать вакцинацию и борьбу с распространением COVID-19, а также минимизируют финансовые потери в случае новых ограничений на посещение матчей для болельщиков.

"Клубы просят, в частности, рассмотреть возможность допуска на трибуны сверх установленной квоты болельщиков, которые прошли вакцинацию, и зрителей, имеющих справку об отрицательном результате ПЦР-теста, при общей вместимости стадионов не более 50 процентов.

Помимо этого, инициаторы обращения предлагают организовать на своих стадионах прививочные пункты, которые будут работать в дни домашних матчей, и также готовы рассмотреть предоставление скидок на билеты и абонементы в качестве дополнительной меры стимулирования программы формирования коллективного иммунитета от COVID-19", – говорится в заявлении.