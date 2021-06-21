Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party-2021 объявил первых участников

Стали известны имена первых музыкантов ежегодного фестиваля джазовой музыки Koktebel Jazz Party. Участие в джазовом празднике примут пианисты Даниил Крамер и Валерий Гороховский, интернациональный ансамбль пианиста Якова Окуня и "Уральский диксиленд" – один из старейших российских джаз-бендов. Ожидается выступление Биг-бенда имени Георгия Гараняна, в состав которого вошли молодые джазисты России. На сцену выйдет группа Electro Machine под руководством Сергея Головни, а также коллектив AllSeeBand, основанный участницей шоу "Голос" Ольгой Синяевой.

В день открытия Koktebel Jazz Party-2021 будут объявлены имена зарубежных гостей музыкального фестиваля. Мероприятие пройдет с соблюдением необходимых санитарных норм.

Koktebel Jazz Party проводится в Крыму с 2003 года. В этом году он пройдет с 20 по 22 августа.

Генеральными информационными партнерами фестиваля выступят: "Россия: телевидение и радио", платформа "Смотрим" и Телеканал "Россия-Культура".