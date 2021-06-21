Тепловой рекорд: температура в Костроме обновила максимум

В Костроме лето поставило первый тепловой рекорд. Сегодня, 21 июня, температура больше, чем на градус, преодолела достижение 54-летней давности. Об этом сообщает ГТРК "Кострома", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

+32 градуса – это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений. По прогнозам синоптиков, это первый рекорд, но далеко не последний. Повышение жары продлится вплоть до пятницы, 25 июня.

Как предсказывают эксперты, антициклон над Центральной Россией пока не сдается. К четвергу ожидается +35°С днем и +20°С ночью. Климатическая норма на это время – +20 днем и +14 в ночное время. Завтра в Костроме и по области тоже очень жарко – до +32°С. Ноью не ниже +17-19°С. Осадков и даже облаков не ожидается. Ветер юго-западный. На фоне спокойного геомагнитного поля давление 755 мм.