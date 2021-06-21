Кремль: Путин и Инфантино не обсуждали форму сборной Украины

Президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино провели встречу, в ходе которой обсуждали подготовку к чемпионату мира 2022 года. А вот форму сборной Украины, на которой изображен Крым, собеседники не обсуждали.

"Нет, не обсуждали", – сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов ТАСС, затрагивалась ли на прошедшей встрече с президентом ФИФА тема формы украинской сборной.

Ранее сообщалось, что на игровых майках "жовто-блакитных" контур Украины включает в себя российский Крым. РФС также обращал внимание УЕФА и ФИФА, что на украинской форме были написаны националистические девизы.