В мире вспоминают начало Великой Отечественной войны

В Берлине спустя 80 лет почтили память 27 миллионов погибших советских граждан. Организовали концерт в Русском доме. Под звуки симфонического оркестра в небо отпустили 1418 воздушных шаров в память о каждом дне Великой Отечественной войны и о каждом, кто отдал жизнь за мирное небо.

Посол России в США, который накануне вернулся после долгого отсутствия, также принял участие в памятной акции по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Анатолий Антонов возложил цветы в "Саду памяти". Год назад его разбили на территории посольства России. Там же свечами выложили цифру 80 со словами "Помним", передает "Россия 24".

В Ливане в память о начале Великой Отечественной войны зажгли свечи на главной набережной Бейрута. Выложили силуэт самолета Як-2 и надпись, которая стала напоминанием о легендарной эскадрилье "Свободной Франции", которую сформировали в Ливане. Французы вместе с советскими летчиками воевали против фашистской Германии.