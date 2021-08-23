Талибы отвоевали три района у сил сопротивления

Боевики "Талибана" (движение запрещено в РФ) восстановили контроль над тремя районами в афганской провинции Баглан, отбив их у сил сопротивления. На юго-востоке эта провинция граничит с провинцией Панджшер, где скапливаются антиталибские подразделения, передает РИА Новости.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск. В августе "Талибан" захватил все крупные афганские города, включая Кабул. Президент Ашраф Гани бежал. После ухода американских войск боевикам достались тысячи единиц стрелкового оружия, бронированные автомобили, вертолеты. В бывшем штабе НАТО в руки талибов попали устройства сбора биометрических данных и сами данные – сетчатки глаз, отпечатки пальцев, полный пакет сведений о личностях тех, кто сотрудничал с силами коалиции.

США были вынуждены активизировать эвакуацию гражданских лиц из аэропорта Кабула. В эвакуации участвуют гражданские авиакомпании – по три-четыре самолета от каждого из ведущих перевозчиков. Самолеты из Кабула летят не в Америку, а на военные базы по всему миру. Там неграждане США проходят пристальную проверку безопасности, заверил Байден, без этого они не попадут в Штаты.

"Начиная с 14 августа, мы эвакуировали примерно 28 тысяч человек", – сказал американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме. Он пояснил, что в целом с июля удалось эвакуировать 33 тысячи человек, сообщает "Интерфакс". Во время выступления он вновь сказал, что вывод войск является логичным, рациональным и правильным решением.

Сейчас "Талибан" стягивает силы к Панджшерскому ущелью, где под командованием Ахмада Масуда (его отец в свое время воевал с советскими войсками, а потом и с самими талибами) создается ополчение. Боевики выдвинули ему ультиматум; если он не сдастся, они начинают наступление. При этом сам Масуд-младший опроверг слухи о том, что он готов примириться с новой властью.

В понедельник на внеочередном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) президент РФ Владимир Путин обсудит совместное реагирование на возможные трансграничные угрозы на фоне ситуации в Афганистане.